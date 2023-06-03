Игрок ЦСКА вызван в сборную Чили

Тренерский штаб сборной Чили определился с финальной заявкой на предстоящие поединки. Как сообщила пресс-служба национальной команды, в этот список был включен полузащитник Виктор Мендес, который выступает в российском чемпионате за московский ЦСКА. Кроме него в заявку включены еще 26 футболистов.

Напомним, что в текущем месяце сборная Чили проведет три товарищеские встречи. Команда сыграет против Кубы, Доминиканской Республики и Боливии.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мендес провел 25 поединков за «армейский» клуб. Хавбек не отметился голевыми действиями, получив при этом желтую карточку.