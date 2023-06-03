Шишкин поделился ожиданиями от матча «Крылья Советов» - «Спартак»

Экс-футболист столичного «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от поединка между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках заключительного тура Премьер-лиги.

«Наверное, никто не ожидал, что команда будет на грани «стыков», и им будет в этом туре очень тяжело. «Спартаку» терять нечего, команда будет играть на победу, брать игру под контроль, создавать моменты», - приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 3 июня. Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

В преддверии этой встречи «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Спартак» идет третьим.