«Динамо» нашло нового тренера в лиге, где играет Роналду

Сербский специалист Вук Рашович может перебраться в Российскую премьер-лигу. Как стало известно журналистам «РБ Спорта», в услугах тренера заинтересовано московское «Динамо».

В настоящий момент 50-летний серб занимает пост наставника саудовского клуба «Аль-Фейха». По данным источника, «Динамо» уже вступило в переговоры с агентом Рашовича.

Напомним, что в концовке нынешнего сезона московский клуб отправил в отставку Славишу Йокановича.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В заключительном поединке сезона столичный коллектив на выезде встретится с «Оренбургом».