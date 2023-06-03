Экс-игрок «Зенита»: «Второе место «Ростова» показало бы, что не всё решают деньги»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Игорь Зазулин высказался насчет 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором решится судьба второго и третьего места.

«Я бы хотел, чтобы вторым стал «Ростов». Команда молодая, с небольшим бюджетом. И она может показать, что решают всё не только деньги. Что насчёт третьего места? Если выбирать между «Спартаком» и ЦСКА, я за ЦСКА», - передает слова Зазулина издание «РБ Спорт».

Перед заключительным туром «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» располагается на третьей строчке, а вторым идет ЦСКА.