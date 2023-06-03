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Булатов рассказал, чего ждёт от матча «Спартака» в Самаре

03 Июня 2023 • 07:25 Комментировать

Российский тренер Виктор Булатов поделился мнением о предстоящем матче между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках заключительного тура Премьер-лиги.

«Мы увидим обоюдоострый футбол. Команды не будут сидеть в обороне, будет атака на атаку. Здесь больше будет зависеть от исполнительского мастерства, кто лучше исполнит моменты, которые будут в этой игре», - передает слова Булатова Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» - «Спартак» состоится на стадионе в Самаре сегодня, 3 июня, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Виктор Булатов
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