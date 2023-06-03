Бушманов ставит на свой бывший клуб

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Бушманов, который в 1992 году забил гол в нашумевшем матче с «Барселоной» на «Камп Ноу», считает ЦСКА фаворитом грядущей борьбы за серебряные медали чемпионата России. Московскому клубу предстоит сыграть с прямым конкурентом в борьбе за медали - «Ростовом». Также на серебро претендует, разумеется, московский «Спартак».

- На вторую строчку претендуют ЦСКА, «Спартак» и «Ростов». ЦСКА является фаворитом, ведь они сейчас на втором месте. Им уже не надо будет оглядываться на соперников, - цитирует слова бывшего футболиста Газета.Ru.