Губерниев назвал Кварацхелию «грузинским Марадоной»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев нахваливает Хвичу Кварацхелию, которого признали игроком года в итальянской Серии А. В прошлом Кварацхелия выступал за российские клубы, в частности, за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», и потому в нашей стране его не без оснований считают «своим игроком».

- Грузинский Марадона! Стал чемпионом, много пользы приносил свей команде, мы можем только порадоваться. Кварацхелия — воспитанник великой грузинской школы футбола, куда входят Месхи, Метревели, Чивадзе, Кипиани, Каладзе. Вот теперь и Хвича в этом списке, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что грузинский футболист провел в Неаполе свой первый сезон. Он перебрался туда прошлым летом.