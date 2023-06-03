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Губерниев назвал Кварацхелию «грузинским Марадоной»

03 Июня 2023 • 00:05 Комментировать

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев нахваливает Хвичу Кварацхелию, которого признали игроком года в итальянской Серии А. В прошлом Кварацхелия выступал за российские клубы, в частности, за московский «Локомотив» и казанский «Рубин», и потому в нашей стране его не без оснований считают «своим игроком».

- Грузинский Марадона! Стал чемпионом, много пользы приносил свей команде, мы можем только порадоваться. Кварацхелия — воспитанник великой грузинской школы футбола, куда входят Месхи, Метревели, Чивадзе, Кипиани, Каладзе. Вот теперь и Хвича в этом списке, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что грузинский футболист провел в Неаполе свой первый сезон. Он перебрался туда прошлым летом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Губерниев Хвича Кварацхелия
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