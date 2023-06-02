Деменко определился с фаворитом в борьбе за серебряные медали

Если с обладателем золотых медалей все уже давно ясно в российском чемпионате, то борьба за серебряные в разгаре перед последним туром турнира, который состоится уже в субботу, третьего июня. Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко назвал своего фаворита в борьбе за второе место в турнирной таблице чемпионата

- На серебро больше шансов у ЦСКА. Они более стабильны, но в футболе все может произойти. Тяжело сказать, но отдал бы предпочтение ЦСКА, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

В последнем туре российского чемпионата московский ЦСКА сыграет с «Ростовом».