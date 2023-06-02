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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов назвал главных героев сезона РПЛ эксклюзив

02 Июня 2023 • 18:34 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге. Кечинов дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Топ-3 лучших футболистов сезона в РПЛ по версии Валерия Кечинова?

- Малком и Промес. Больше не назову никого.

- Топ-3 лучших тренеров сезона в РПЛ?

- Сергей Семак, Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.

- Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?

- Тоже выделю две команды. Во-первых, «Оренбург», хотя я не скажу, что они прыгнули выше головы. В таблице находятся на своём месте, но играют ярко. Во-вторых, отмечу «Ахмат». После прихода Ташуева команда стала играть совершенно иначе.

Напомним, перед завершающим туром РПЛ «Ахмат» располагается на пятом месте в турнирной таблице, а «Оренбург» - на восьмом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Семак Валерий Кечинов Владимир Федотов Оренбург Ахмат Гильермо Абаскаль Малком Филипе Квинси Промес
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