Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отказалась выделять лучших игроков Российской премьер-лиги в завершающемся сезоне. Смородская дала эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Можете выделить пять лучших игроков РПЛ в завершающемся сезоне?

- Я не думала над этим. Не хочу никого обидеть, так что не буду выделять кого-то.

Напомним, сейчас «красно-зелёные», в стране которых раньше работала Смородская, занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. От «Локомотива» на звание лучшего игрока сезона в РПЛ претендует нападающий Артём Дзюба, который присоединился к московскому коллективу по ходу текущего сезона. Отметим, что зимой команду возглавил новый главный тренер - Михаил Галактионов.