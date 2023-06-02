В «Спартаке» подтвердили, что Крал приостановил контракт

Полузащитник Алекс Крал продолжит играть в Германии. В пятницу о подписании контракта с чехом объявил «Унион» из Берлина, который в следующем сезоне будет выступать на групповой стадии Лиги чемпионов.

Крал действительно снова воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт со «Спартаком». Об этом рассказал Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу.

«Да, Алекс Крал воспользовался опцией приостановки контракта», - сообщил Зеленов, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что сезон 2022/2023 Крал проводил в «Шальке». Гельзенкирхенцы вылетели из Бундеслиги, финишировав лишь на 17-й позиции.