Алекс Крал снова воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт со «Спартаком». Сезон 2023/2024 чешский полузащитник проведёт в «Унионе». Берлинский клуб объявил об этом на страницах своего официального сайта.

Напомним, что «Унион» занял четвёртое место в чемпионате Германии. Команда впервые в истории выступит в Лиге чемпионов, причём на групповой стадии.

Сезон 2022/2023 Крал провёл в «Шальке». 25-летний чех поучаствовал в 31 матче в Бундеслиге и Кубке Германии. Футболист записал на свой счёт один голевой пас. «Шальке», как известно, занял предпоследнее место в чемпионате и вылетел.