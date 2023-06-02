Колосков рассказал, от чего зависит будущее Дзюбы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался касательно будущего нападающего Артёма Дзюбы, недавно продлившего контракт с московским «Локомотивом».

«Все зависит от его усердия на тренировочных занятиях. Если у него будет мотивация победителя, то будет играть на уровне. Если будет почивать на лаврах, то его могут даже и отчислить», - передает слова Колоскова издание Sport24.

Контракт Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до середины следующего года. Ряды московского клуба Артём пополнил в феврале.

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провел десять матчей, забил восемь голов и сделал пять ассистов.