Непомнящий: «Могу выделить Промеса, хоть за ним и тянется шлейф преступника»

Известный российский специалист Валерий Непомнящий назвал лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге. Непомнящий дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Дзюба и Писарский войдут в вашу десятку лучших игроков сезона?

- Вы знаете, я стараюсь не участвовать в таких голосованиях, потому что каждый ориентируется на свои критерии. Артём провёл мало игр на высоком уровне, у Писарского после смены клуба сильно просела статистика. Лучшим назову Малкома, который блистал на протяжении всего сезона. Понимаю, что мой выбор не так уж оригинален.

- Кто войдёт в вашу пятёрку лучших игроков лиги в завершающемся сезоне?

- Акинфеев для меня важная фигура. Это мой субъективный взгляд. Тем более, сейчас в ЦСКА собралась молодая команда, в которой Акинфеев - вожак. Могу выделить Промеса, хоть за ним и тянется шлейф преступника.

- А открытие сезона для вас?

- Обляков произвёл приятное впечатление, хотя он не новое лицо в нашем чемпионате. За Писарским будем смотреть в следующем сезоне, хотя он старается, но в завершении есть проблема. Тот же Дзюба - знаковая фигура для нашего футбола, как бы в его адрес не сыпались замечания. Благодаря нему, «Локо» заиграл в атаку.