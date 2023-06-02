Роша: «Играть в ЦСКА - мечта многих бразильцев»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о выступлении за «армейский» коллектив.

«Играть в ЦСКА - мечта многих бразильцев, и я не исключение. Когда появился интерес к моей персоне, я сразу же воспользовался своим шансом», - передает слова Виллиана пресс-служба московского клуба.

Напомним, что Роша пополнил ряды ЦСКА летом 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник поучаствовал в 21 поединке, отметившись двумя забитыми мячами. После 29 туров ЦСКА занимает второе место.