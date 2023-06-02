Газзаев оценил выступление «Ростова» в РПЛ

Экс-наставник столичного ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Ростов» провёл очень хороший сезон, несмотря на результаты последнего матча. Если команда станет серебряным призёром, то это будет равносильно маленькому подвигу», - приводит слова Газзаева издание «Чемпионат».

В рамках последнего тура Российской премьер-лиги подопечные Валерия Карпина на выезде встретятся с московским ЦСКА. Поединок состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 3 июня.

«Ростов» с 53 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.