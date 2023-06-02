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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк назвал фаворита на второе место в РПЛ

02 Июня 2023 • 12:58 Комментировать

Экс-нападающий национальной сборной России Павел Погребняк поделился мнением о борьбе за серебряные медали в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Отдам предпочтение «армейцам», так как они играют дома. Команда здорово играет вторую часть сезона: Чалов начал забивать, Заболотный в прекрасной форме. А «Ростов» пока нестабилен», - передает слова Погребняка издание «Чемпионат».

Перед заключительным туром Премьер-лиги ЦСКА занимает второе место, «Спартак» располагается на третьей строчке, а «Ростов» - на четвертой.

Матч 30-го тура чемпионата России состоятся в субботу, 3 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Павел Погребняк
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