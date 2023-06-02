ЦСКА или «Спартак»: Петржела выбрал серебряного призёра РПЛ

Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о борьбе за второе место в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Я не думал о том, кто займёт второе место. Сейчас не так слежу за российским чемпионатом, потому что «Зенит» чемпион - не за чем следить. ЦСКА, скорее всего, останется на второй позиции», - цитирует Петржелу издание «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Перед заключительным туром ЦСКА занимает второе место, опережая идущий вторым «Спартак» на одно очко. Матч последнего тура пройдут в субботу, 3 июня.