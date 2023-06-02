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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роша высказался о скандальном жесте Соболева

02 Июня 2023 • 12:47 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о недавнем дерби против «Спартака» в чемпионате России. Встреча завершилась поражением «армейцев» со счетом 1:2.

«Все хотят сыграть в таком матче, и я - не исключение. Но в дерби произошел эпизод, который обычно не свойственен. Этот жест, который соперник показал, не красит человека, такого вообще не должно быть в футболе», - приводятся слова бразильского футболиста на официальном сайте «армейского» клуба.

Напомним, что в середине второго тайма нападающий «Спартака» Александр Соболев показал неприличный жест в адрес Роши, схватившись за пах. В результате оба игрока были удалены с поле.

По итогам заседания КДК Соболева дисквалифицировали на четыре игры, а красная карточка Роши была отменена.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Соболев Виллиан Роша
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