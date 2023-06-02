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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» отдаёт голкипера, Асенсио едет в Париж, а Лео Месси его покидает: главные трансферы и слухи недели

02 Июня 2023 • 16:17 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Близок к завершению футбольный сезон в топ-5 лигах. Где-то остались последние туры, где-то только кубковые финал, всем миром ждём и главный матч Лиги чемпионов (не забывая про Лигу конференций). Лето вступило в свои права, а значит, активизировались агенты, скауты, менеджеры. Впереди жаркая пара трансферов. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Смолов остаётся, Максименко уходит

В России пока не спешат врубать трансферные мощности, впереди ещё последний тур, потом суперфинал Кубка России, поэтому далеко заглядывать никто не хочет. Кроме Фёдора Смолова, который уже сейчас продлил контракт с «Динамо» ещё на сезон. Год 100-летнего юбилея «бело-голубые» провалили, в следующем сезоне с помощью ветерана Смолова постараются улучшить результаты.

А вот Александр Максименко Москву, скорее всего, покинет. СМИ уверяют, что «Спартак» определился с первым номером, как и в этом сезоне будет им Александр Селихов. Чтобы не губить карьеру Максименко его решено отдать в аренду, последовать его примеру может и молодой Илья Свинов, доигрывающий сезон в «Факеле», если не согласится на роль второго голкипера.

Европейские чемпионаты

Дикая активность в АПЛ

Ну только закончился сезон в Англии, а новости уже переваливаются через край. Для разгона о не самом громком и уже состоявшемся деле: Юри Тилеманс покинул «Лестер» на правах свободного агента, а «Лестер», напомним, покинул АПЛ. У бельгийца же все дороги открыты, претендентов на него великое множество во всех лигах топ-5, сам он хочет остаться в Англии.

Но там велика конкуренция среди топовых центральных полузащитников. Так «Арсенал» и «Ливерпуль» уже определились со своими целями на эту позицию. В Англии пишут, что «канониры» согласились заплатить сумасшедшие 100 миллионов евро за Деклана Райса. Капитан «Вест Хэма» тоже готов к новому вызову, хочет помочь «канонирам» взять чемпионский титул. «Ливерпуль» намерен потратить почти вдвое меньше (60 миллионов евро) и забрать Алексиса Макалистера из «Брайтона». Переговоры на завершающей стадии, стороны заключат контракт на пять лет, аргентинец будет получать 6 миллионов евро за сезон, уверяет Николо Скира.

На распутье Гарри Кейн. Контракт форварда с «Тоттенхэмом» действует ещё год. С предложением вышла «Бавария», которая не хочет переплачивать и готова подождать. Активнейший интерес проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов пободаться с Леви и выкупить форварда сборной Англии этим летом. Вот только, удастся ли? Английские СМИ пишут, что президент «Тоттенхэма» сейчас откажет «дьяволам», даже если потеряет форварда бесплатно в следующем году.

Звёзды выбирают Испанию

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Так уж получилось, что Саудовская Аравия этим летом пересеклась целями с Испанией. Лионель Месси уже точно не останется в «ПСЖ», об этом сообщили и клуб, и главный тренер парижан. И остаётся лишь один вопрос – впереди межгалактический контракт на Ближнем Востоке или мучительной ожидание «Барселоны», которая согласовывает финансовый план с Ла Лигой. Трансферный сериал близок к завершению: Месси ждёт предложение из Каталонии, но если «Барса» не потянет Лео (как уже было), то поедет зарабатывать космические деньги в Саудовскую Аравию.

Кажется, завершился уже другой сериал. Карим Бензема остаётся в Мадриде ещё на год, хотя слухи о его отъезде в Саудовскую Аравию курсировали даже мощнее. «Реал» в ближайшее время продлит контракт с обладателем «Золотого мяча» и теперь аренда 33-летнего Хоселу выглядит мероприятие не самым полезным. Хотя его «королевский» клуб рассматривает как замену Мариано Диасу, который точно уходит. Как и Марко Асенсио – в Париже пишут, что полузащитник «Реала» уже согласовал долгосрочный контракт с «ПСЖ», выбрав Францию в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
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