В главных слухах недели вы узнаете, почему «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов, какие условия каталонскому клубу выдвинул Лионель Месси, и где продолжит карьеру Жозе Моуринью. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Барселону» исключат из Лиги чемпионов

Так называемое «дело Негрейры», касающееся выплат «Барселоны» компании бывшего вице-президента технического комитета судей, расследуют не только в Испании, но и в УЕФА. На днях в прессу просочилась информация о том, что два инспектора УЕФА выступили за исключение «Барселоны» из Лиги чемпионов на один год. Теперь решение будет принимать глава УЕФА Александер Чеферин. «Сине-гранатовые» могут пропустить еврокубковый сезон, что стало бы для них серьёзным ударом – спортивным, имиджевым и финансовым.

Неймар отказался от 400 млн евро и выбрал клуб в АПЛ

Неймар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По слухам, бразильский форвард получил предложение из Саудовской Аравии. Неймар мог бы заработать 400 миллионов евро, но отказался. Поговаривают, что звёздный бразилец хотел бы поиграть в Англии. Есть информация, что Неймар рассчитывает перебраться из «ПСЖ» в «Манчестер Юнайтед». Правда, сделка зависит от кого, купит ли английский клуб шейх Джасим.

Месси поставил два ультиматума «Барселоне»

После относительного затишья в прессе снова появляется огромное количество слухов на тему будущего Лионеля Месси. Аргентинца активно связывают с «Аль-Хилялем», где он может стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Впрочем, Месси может и вернуться в «Барселону». Каталонский клуб сейчас как раз работает над контрактом для звёздного нападающего. На днях «сине-гранатовые» якобы провели позитивную встречу с представителями Ла Лиги.

В то же время сообщается о двух условиях, которые Месси выдвинул «Барселоне». Во-первых, каталонцы должны сделать предложение аргентинцу в обозримом будущем (в прессе говорилось о сроке в 10 дней). Во-вторых, в стане «сине-гранатовых» Лео должен получить номер 10. Со вторым условием проблем не будет, а вот с первым условием всё куда сложнее – Ла Лига, судя по всему, финансовый план «Барсы» пока не одобрила.

Мбаппе выдвинул условие «ПСЖ»

Килиан Мбаппе в мире слухов не отстаёт от Лионеля Месси – он тоже выдвинул условие «ПСЖ». Француз хочет, чтобы летом клуб построил вокруг него сбалансированную команду. Обязательным для Мбаппе является подписание парижанами качественного футболиста на позицию центрального нападающего. Килиан хочет иметь в атаке «ПСЖ» более свободную и творческую роль – ему не нравится играть на острие.

Слуцкий может возглавить «Динамо»

«Динамо» ищет нового главного тренера для команды после расставания со Славишей Йокановичем. На неделе нам стало известно о том, что в шорт-листе «бело-голубых» находится Леонид Слуцкий. Экс-рулевой сборной России не имеет клубной прописки со средины ноября, когда он ушёл из «Рубина». Также Слуцкого слухи связывают с ещё одним клубом Премьер-лиги – с «Сочи».

Моуринью едет работать во Францию

Жозе Моуринью должен сменить клуб в летнее межсезонье. Если верить слухам, то звёздный португальский тренер уже достиг принципиального соглашения с «ПСЖ». Ожидается, что Моуринью на тренерском мостике парижан сменит Кристофа Галтье уже в ближайшее время. В Париже Особенный сможет, наконец, поработать в клубе, где ему вряд ли придётся жаловаться на отсутствие трансферов.

Слухи собирал Александр Тихий.