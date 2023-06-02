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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев назвал топ-3 лучших игроков сезона РПЛ эксклюзив

02 Июня 2023 • 12:38 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» называл лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге.

- В десятку номинантов на звание лучшего игрока сезона вошёл Владимир Писарский. Он закономерно оказался в этом рейтинге?

- Такие списки - предмет личного пристрастия. Кому-то он персонально нравится. Это не совсем правильный подход. Лучших футболистов немного, они на поверхности. Для меня главный игрок сезона - Малком, а всё остальное - это конкуренция в расширенном списке. Не хочу обращать на это внимание. Если бы Писарский сейчас стал обладателем «Золотого мяча», я сказал, что это из разряда вон. Сейчас он вообще половину матчей в запасе проводит.

- Он вошёл в десятку, а не в расширенный список.

- Из этих десяти выберут троих лучших, а всё остальное - шаги за сценой. Могу сказать, что он не попадёт в пятёрку лучших.

- Кого вы включите в тройку лучших игроков сезона?

- Малкома, Барриоса и Промеса.

- Барриос - не самый очевидный выбор. Почему он?

- Этот человек сильно влияет на результат «Зенита». Он - стержневой футболист, который формирует общекомандные действия. Он есть на поле - можно быть более активными в атаке. Команда выигрывает не только за счёт Малкома, но и за счёт тех, кто развязывает ему руки. Месси и Роналду - это хорошо, но Месси без Хави не мог бы ничего сделать. Барриос - колоритная фигура для нашего чемпионата.

- Тот же Клаудиньо - тоже колоритная фигура для нашей лиги?

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- Да, конечно. Есть ёлка, а есть игрушка. Барриос - это ёлка, а Малком и Клаудиньо - яркие игрушки на ней. Без Барриоса команда не смогла бы решать серьёзные задачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев Вильмар Барриос Малком Филипе Квинси Промес
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