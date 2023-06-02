Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» рассказал о деталях лицензирования для участия в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

- Возникли какие-нибудь трудности в процессе аттестации?

- Мы работали со всеми структурами, чтобы соответствовать требованиям РФС. Мы собрали много документов, вовремя подали документы в соответствующие органы. В начале апреля к нам приехала комиссия РФС и разъяснила нашим финансовым сотрудникам детали работы, которую надо проделать. Мы очень быстро и продуктивно сработали.

- По поводу домашнего стадиона. Вы будете выступать на том же стадионе, на котором играли раньше?

- Да, у нас очень приличный стадион для Второй лиги.

- Какая вместимость?

- Пять тысяч шестьсот. У нас хорошее освещение, натуральное поле. Ту же вместимость можно увеличить до 10 тысяч при желании.

- Будет ли губернатор Севастополя или правительство Республики Крым оказывать клубу поддержку?

- Сразу вас поправлю. Крым не имеет отношения к городу Севастополю с этой точки зрения. Севастополь - город федерального значения. Мы отдельный субъект Российской Федерации, у нас свой губернатор. На сегодняшний день учредитель нашего клуба - правительство города Севастополя. Благодаря нашему губернатору Михаилу Владимировичу Развозжаеву мы и подали заявку, а город нам обеспечивает финансирование достаточное, чтобы мы могли выступать во Второй лиге. Понятно, что ещё есть спонсорская составляющая бюджета. Я как руководитель клуба выполняю все хозяйственные действия, но я ещё и действующий тренер с лицензией Pro, так что работаю с тренерами.

- Вы и лошадь, вы и бык, вы и баба, и мужик.

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- Надо окружать себя людьми с соответствующими компетенциями. У меня есть большой опыт работы в России и Молдавии. У меня есть определённые достижения.

- Уже определись с тем, как будете добираться до других городов?

- В Симферополе аэропорт закрыт, но у нас есть автобус, который предоставил нам губернатор и наши партнёры.