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Капитан «Спартака» Джикия назвал лучший матч в истории футбола

02 Июня 2023 • 11:25 Комментировать

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какой матч считает самым лучшим в истории футбола.

«Реал» - «Атлетико» в финале Лиги чемпионов, когда Рамос забил на последней минуте. Я болел тогда за «Реал» и эмоционально праздновал. Поэтому этот момент запомнился. До сих пор вспоминаю», - передает слова Георгия «Матч ТВ».

Напомним, что основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Защитник «Реала» Серхио Рамос восстановил равновесие в дополнительное время, забив ответный мяч на последних минутах. В овертайме «сливочные» додавили «матрасников» - 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Георгий Джикия
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