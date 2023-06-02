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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Промес точно не лучший игрок сезона» эксклюзив

02 Июня 2023 • 11:00 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге.

- В итоговый список номинантов в том числе попали Владимир Сычевой и Артём Дзюба. На ваш взгляд они заслуженно находятся в этом рейтинге?

- Дзюба, наверное, попал в него из-за фамилии, хотя показатели «Локомотива» с его приходом улучшились. Дзюба, возможно, закономерно оказался в этом списке, а Писарский... Не знаю, что он такого героического сделал?

- Первую часть сезона провёл ударно.

- Это понятно, но зарплату он получал весь сезон, а не только первую часть. Хорошо, когда ты всё время показываешь уровень, а не на отдельном коротком отрезке.

- Тогда кто лучший игрок РПЛ? За первое место по сути борются Малком и Промес.

- Точно не Промес. Скорее всего, Малком. Он был ярче всех.

- Можете назвать троих самых ярких игроков сезона?

- Малкома я уже назвал, в этот список точно должен войти Николай Комличенко. Хорошо забивать, когда ты играешь в «Зените» или «Спартаке». Посмотрите, сколько пенальти назначили на Комличенко, сколько он сам забил. Думаю, когда составляют такие топы, ориентируются на то, кого больше всех нахваливали комментаторы. Если смотреть более профессионально, список сложится немного другой. «Ростов» как команда со средним составом, пока не выбыл Осипенко, боролась за второе место, поэтому это отдельная история. Взять тот же «Зенит» с Малкомом, где играют игроки сборной Бразилии, надо не потеряться, а выделиться в команде среднего уровня - куда большее усилие.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Квинси Промес
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