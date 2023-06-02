Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что «бело-голубых» может возглавить Леонид Слуцкий.

- Думаете, Слуцкий реально может возглавить команду?

- Писали, что спортивным директором клуба может стать Олег Яровинский. Если это произойдёт, то допускаю, что Слуцкий может оказаться в команде. Если Яровинский будет в команде, то процентов на 80 Слуцкий будет главным тренером. Они вместе работали, знают друг друга. Думаю, что такой шаг возможен.

- Вы положительно отнесётесь к такому союзу?

- Честно говоря, никак. После ЦСКА Слуцкий проваливался, в том числе в «Рубине». Знаете, его можно назвать сбитым лётчиком, хотя лично про него ничего плохого сказать не могу. Хочу, чтобы в команду пришёл нормальный тренер, и ребята боролись за тройку. Кандидатов много, мне сложно судить о них. Вопрос, кто придёт: россиянин или иностранец. Бувач же босниец, так что он ищет варианты заграницей. Думаю, следующий тренер вполне может быть выходцем из бывшей Югославии.