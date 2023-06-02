Экс-игрок ЦСКА Афанасьев назвал лучшего защитника РПЛ

Экс-футболист московского ЦСКА Андрей Афанасьев рассказал, кого из защитников считает лучшим в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Эту награду стоит отдать Дугласу Сантосу! Он стабильнее провел сезон и был незаменим на своем месте в «Зените». Лично мне его игра больше симпатизирует, чем игра Мойзеса и Джикии», - передает слова Афанасьева издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что награду лучшему защитнику сезона вручат 4 июня.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сантос провел 28 матчей, в которых сделал три результативные передачи и получил две желтые карточки.