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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Афанасьев назвал лучшего защитника РПЛ

02 Июня 2023 • 09:32 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Андрей Афанасьев рассказал, кого из защитников считает лучшим в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Эту награду стоит отдать Дугласу Сантосу! Он стабильнее провел сезон и был незаменим на своем месте в «Зените». Лично мне его игра больше симпатизирует, чем игра Мойзеса и Джикии», - передает слова Афанасьева издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что награду лучшему защитнику сезона вручат 4 июня.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сантос провел 28 матчей, в которых сделал три результативные передачи и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Андрей Афанасьев
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