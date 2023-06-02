«Кокорин - очень крутой футболист»: что об Александре говорил агент Сарсания

Татьяна Сарсания, сестра Константина Сарсании, рассказала о том, как ее брат оценивал игровые качества экс-нападающего московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

«Костя говорил: «Кокорин - очень крутой футболист». Даже на Панюкова делал большую ставку! Видел в нем огромный потенциал!» - передает слова Татьяны издание «Спорт-Экспресс».

Константин Сарсания ушел из жизни в октябре 2017 года на 50-м году жизни.

В завершившемся сезоне Кокорин выступал за «Арис» Лимасол. 32-летний россиянин провел 2 матчей в чемпионате Кипра, отметившись 11 забитыми мячами (четыре – с пенальти). Александр был признан лучшим футболистом сезона.