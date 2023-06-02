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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой готов возглавить «Динамо»

02 Июня 2023 • 08:52 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной работе в московском «Динамо».

«Я бы пошёл тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне нужно чему-то ещё учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты», - передает слова Мостового RT.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона с поста главного тренера «Динамо» был уволен сербский специалист Славиша Йоканович.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой
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