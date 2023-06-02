Мостовой готов возглавить «Динамо»

Экс-полузащитник сборной России и испанской «Сельты», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой ответил на вопрос о возможной работе в московском «Динамо».

«Я бы пошёл тренировать «Динамо», если меня туда пригласят. Но пока мне нужно чему-то ещё учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты», - передает слова Мостового RT.

Напомним, что по ходу нынешнего сезона с поста главного тренера «Динамо» был уволен сербский специалист Славиша Йоканович.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице.