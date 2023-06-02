Червиченко назвал безобразной игру «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.

«На бумаге спартаковцы выглядят фаворитами, но заранее отдавать им победу нельзя. Весну «Спартак» проводит безобразно. Самарцы мотивированы избежать стыков. «Спартаку» будет непросто», - передают «Известия» слова Червиченко.

Поединок между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится в субботу, 3 июня, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.