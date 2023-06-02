Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал безобразной игру «Спартака»

02 Июня 2023 • 07:44 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.

«На бумаге спартаковцы выглядят фаворитами, но заранее отдавать им победу нельзя. Весну «Спартак» проводит безобразно. Самарцы мотивированы избежать стыков. «Спартаку» будет непросто», - передают «Известия» слова Червиченко.

Поединок между «Крыльями Советов» и «Спартаком» состоится в субботу, 3 июня, в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
08:52 · Россия. Премьер-лига
Мостовой готов возглавить «Динамо»
07:44 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал безобразной игру «Спартака»
01 Июня
22:44 · Россия. Премьер-лига
Чурич рассказал о мотивации перед финалом сезона
22:23 · Россия. Премьер-лига
Червиченко прокомментировал финансовое состояние «Спартака»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Селюк: Продление Смолова — это самая большая ошибка «Динамо»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Орещук считает, что Слуцкий возглавит зарубежный клуб
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «У «Ростова» закончился бензин»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Спартак» заработает на продаже Оганесяна в «Оренбург»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: Кейта Бальде хочет остаться в «Спартаке»
20:20 · Кубок России
РФС рассказал, сколько билетов реализовано на Суперфинал Кубка России
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» близок к подписанию аргентинского хавбека
19:49 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Смолов не в тех кондициях, чтобы быть лидером «Динамо»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Коновалов выделил ключевого игрока «Спартака»
19:35 · Россия. Премьер-лига
РПЛ подобрала новый клуб для Месси
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» нашёл нового тренера
Все новости
Рекомендуем