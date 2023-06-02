Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался на темы последнего тура чемпионата России и переходных матчей между РПЛ и Первой лигой.

- «Крылья Советов» – очень интересная команда. Хотел бы отметить Осинькина – он также один из самых интересных тренеров в российском чемпионате. Его предыдущий молодой состав, к сожалению, разобрали другие клубы. Но вы посмотрите: несмотря на уход сильнейших футболистов, команда продолжает придерживаться такого же курса. То есть план на игру у них никак не меняется, они по-прежнему показывают атакующий футбол на победу, нет у них этих «автобусов» и «трамваев». А такая игра нравится зрителям. Я думаю, что «Спартаку» будет очень тяжело в Самаре. И даже если «Крылья» попадут в переходные матчи, то никуда не вылетят. Как и «Пари НН» с «Факелом». Потому что «Енисей» и «Родина» не готовы сегодня обыгрывать команды из Премьер-лиги. «Алания» по своему составу тоже не смогла бы соперничать с теми же «Крыльями», но всё-таки в ней сейчас собраны более мастеровитые люди, чем в «Родине» и «Енисее». Решение РФС не выдать «Алании» соответствующую лицензию для меня абсолютно непонятно. Для чего тогда спортивный принцип, если мы ставим во главу угла решение чиновников в кабинетах? Получается, что будет команда играть в РПЛ или не будет, зависит от того, есть у неё стадион или нет стадиона. А зачем вы тогда даёте возможность клубам заявлять резервный стадион? Для меня непонятны многие вещи, которые делает РФС. И зачем заниматься реконструкцией Первой лиги и Второй лиги, если сегодня ключевым критерием является не спортивный принцип, а то, что скажет РФС?