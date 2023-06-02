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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денис Попов: «Перед ЦСКА стоит задача взять медали, а третье место туда входит» эксклюзив

02 Июня 2023 • 14:00 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о борьбе за серебро и бронзу в последнем туре чемпионата России.

- Сейчас ЦСКА идёт на втором месте, и у «армейцев» больше шансов взять серебро, потому что всё на сто процентов зависит от них самих. Станет ли неудачей для команды третье место? Изначально перед сезоном там наверняка ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место. Но если ты идёшь на втором месте, падать ниже тебе не хочется. Для «Спартака» тоже, я думаю, главное – это медали, но они постараются подняться максимально и завоевать серебро.

«Ростов»? Там много молодых перспективных футболистов. Не сказать, что у него состав сопоставим с сегодняшней первой тройкой. Но учитывая, что ребята играют немало времени под руководством одного тренера, у них есть понимание, как действовать на поле и за счёт чего. Поэтому и результат хороший. Другое дело, что «Ростову» сложнее бороться за медали из-за отсутствия длинной скамейки и такого количества опытных квалифицированных футболистов, как в «Зените», ЦСКА и «Спартаке».

Кто больше заслуживает второго места? Некорректно так говорить. Его займёт по итогу сильнейшая из этих трёх команд. Все они будут стараться и биться до последнего. И ещё интересна интрига внизу, где также три команды будут бороться за одно спасительное место, чтобы не попасть в стыки.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Денис Попов РПЛ
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