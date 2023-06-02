Полузащитник и президент махачкалинского «Легиона Динамо», бывший игрок «Анжи» и «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от борьбы в финальном туре чемпионата России за второе место и за непопадание в переходные матчи.

- К сожалению, за чемпионство и прямой вылет давно уже всё было решено. Но если искать интригу, её можно найти в борьбе за второе место и за непопадание в стыковые матчи. Не исключён вариант, что второе место займёт «Ростов». Он способен обыграть ЦСКА на выезде, а «Спартак» при этом, я думаю, сыграет вничью в Самаре. Что касается зоны стыков, то было бы интересно посмотреть вариант, когда «Факел», «Крылья Советов» и «Пари НН» наберут по 30 очков, и тогда уже придётся брать калькулятор и считать, кто как с кем играл, кто выигрывал между собой, кто больше забивал, вплоть до количества жёлтых карточек. Это если «Факел» проигрывает «Зениту», «Крылья Советов» играют со «Спартаком» вничью, а «Пари НН» выигрывает у немотивированных «Химок». Из трёх команд, которые ведут борьбу за непопадание в переходные матчи, я бы отдал предпочтение «Факелу», чтобы он остался без нервотрёпки стыков.