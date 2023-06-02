Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ключевых матчей 30-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов» и «Крылья Советов» – «Спартак», от которых зависит распределение команд в призовой тройке.

- Конечно, все будут следить в первую очередь за матчем ЦСКА – «Ростов». В принципе, ЦСКА не должен упустить второе место, потому что у «Ростова» сейчас идёт небольшой спад. Я думаю, максимум, который «Ростов» мог выжать в этом сезоне, он уже выжал. Но всё может быть, это футбол. И «Спартаку» будет нелегко в Самаре. «Крылья» упрутся, им тоже надо вылезать из зоны стыков. Поэтому с интересом ждём 30-й тур и подводим итоги.