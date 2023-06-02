Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России ЦСКА – «Ростов», от которого зависит судьба серебряных медалей турнира.

- Я всё же склоняюсь к тому, что вторым станет ЦСКА. На сегодняшний день «Ростов» – приличная молодая команда, но матч с «Ахматом» был у него очень тяжёлым, «Ростов» выиграл его на морально-волевых качествах. И, конечно, удаление в составе «Ахмата» помогло «Ростова» в тот момент. Было видно, что «Ахмат» в физическом плане превосходит «Ростов», который потерял очень много сил. И на сегодняшний день Песьяков ну очень слабый вратарь. Он вообще не выручает, играет с большими ошибками. Я не знаю, почему его сегодня считают незаменимым вратарём. Наверняка же есть в команде кому его заменить. Вот посмотрите, «Краснодар» посадил на лавку незаменимого Сафонова, и вышел молодой парень Агкацев, который совсем ничего не испортил.

На сегодняшний день, на мой взгляд, «Ростов» истощён в финансовом плане, а ЦСКА – наоборот. Он невыразительно сыграл с «Краснодаром» не потому, что сам действовал неудачно, а потому что «Краснодар» выглядел очень прилично. Опять же, если бы не удаление Литвинова, думаю, ЦСКА вряд ли унёс бы ноги в этом матче. Но всё равно на данный момент ЦСКА превосходит «Ростов» и в физическом плане, и в плане мастерства. Плюс немаловажную роль играют люди, которых ставят в ворота. Акинфеев – самый стабильный вратарь чемпионата России больше десяти лет, и он гораздо сильнее Песьякова, про которого я вам уже сказал. Так что, я думаю, ЦСКА всё-таки победит и займёт второе место.