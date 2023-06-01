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Орещук считает, что Слуцкий возглавит зарубежный клуб

01 Июня 2023 • 21:24 Комментировать

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о будущем экс-наставника «Рубина» Леонида Слуцкого. Напомним, 52-летний тренер возглавлял казанский клуб с 2019 по 2022 год. После ухода из «Рубина» Слуцкий активно стал посещать различные футбольные и развлекательные шоу.

«Слуцкий еще будет заниматься тренерской деятельностью, но, как мне кажется, за границей. Это в Европе можно быть таким «расслабленным», вести шоу, а у нас немного другая история. Тяжело будет Леониду Викторовичу в России», — цитирует Орещука Metaratings.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что Слуцкий может стать новым тренером московского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Роман Орещук
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