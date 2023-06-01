«Спартак» - самый убыточный клуб РПЛ в 2022 году

Российский футбольный союз обнародовал информацию о финансовых показателях клубов за 2022 календарный год. Оказалось, что самым убыточным клубом Российской премьер-лиги стал «Спартак». В показателе чистой прибыли до налогообложения у «красно-белых» можно заметить минус 2,351 миллиарда рублей.

Также убыток зафиксирован у «Краснодара» (-1,175 млрд рублей), «Торпедо» (-541 млн рублей), ЦСКА (-454 млн рублей), «Химок» (-310 млн рублей) и «Ростова» (-54 млн рублей).

Наибольшую прибыть показали «Крылья Советов» (+777,5 млн рублей). Дальше идут «Сочи» (+750 млн рублей), «Зенит» (647 млн рублей), «Пари НН» (398 млн рублей), «Ахмат» (324 млн рублей), «Динамо» (157,5 млн рублей), «Факел» (127 млн рублей), «Локомотив» (44 млн рублей), «Оренбург» (20 млн рублей) и «Урал» (24 млн рублей).