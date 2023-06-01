«Динамо» может возглавить тренер из Сербии

«Динамо» ищет нового рулевого для команды после расставания со Славишей Йокановичем. Московский клуб снова может сделать выбор в пользу специалиста из Сербии.

По данным «Спорт-Экспресса», возглавить «Динамо» может Милош Милоевич, который в настоящий момент работает с «Црвеной Звездой». 40-летний серб называется одним из основных кандидатов для «бело-голубых».

Милоевич тренирует «Црвену Звезду» с конца августа прошлого года. В 43 матчах под руководством этого специалиста команда добилась 32 побед при 7 ничьих и 4 поражениях. С Милоевичем «Црвена Звезда» выиграла золотой дубль в Сербии.