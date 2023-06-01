Семшов назвал хороший европейский клуб для Малкома

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов выразил выразил уверенность в потенциале бразильского нападающего «Зенита» Малкома и его способности успешно играть в Европе.

Семшов отметил, что даже если Малком не сможет проявить себя в сборной, он все равно сможет перебраться в Европу, так как он готов к этому шагу.

«Для карьерного роста Малкому лучше перейти в какой-нибудь европейский чемпионат», – заявил Семшов изданию «РБ Спорт».

Семшов также отметил, что «ПСЖ» может быть хорошим вариантом для Малкома, но он не исключает возможности перехода в менее престижный клуб, где конкуренция может быть меньше.