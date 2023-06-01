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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Госдуме призвали найти плюсы от внедрения Fan ID

01 Июня 2023 • 17:50 Комментировать

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о законе о введении паспортов болельщиков для посещения матчей Российской премьер-лиги.

Политический деятель отметил, что лучше потратить пять минут в год, сходив в МФЦ, и болеть за любимый клуб на стадионе, чем лежать на диване в квартире.

«Нужно попытаться не критиковать, а найти те плюсы, которые есть от внедрения Fan ID», - приводит слова Свищёва Metaratings.ru.

Напомним, что паспорта болельщиков начали действовать на всех стадионах РПЛ с 2023 года. Многие активные болельщики приняли решение бойкотировать матчи, из-за чего резко упала посещаемость. 

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Евро-Футбол.Ру,
fan id Дмитрий Свищёв
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