Михаил Кержаков продлил контракт с «Зенитом» на неделю

Страж ворот «Зенита» Михаил Кержаков продлил трудовое соглашение с питерским клубом на одну неделю.

О продлении контракта на неделю Кержаков рассказал «Матч ТВ». Дело в том, что трудовой договор 36-летнего футболиста был рассчитан до конца мая, а «Зенит» свой последний матч сезона проведёт 3 июня.

В субботу в заключительном туре Премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Факела» на своём поле. Команда Сергея Семака уже обеспечила себе пятый подряд титул чемпиона России.

В сезоне 2022/2023 Кержаков провёл за «Зенит» 27 официальных матчей. В них опытный вратарь пропустил 17 голов.