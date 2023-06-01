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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Попадание Дзюбы в список лучших игроков сезона говорит о понижении уровня РПЛ» эксклюзив

01 Июня 2023 • 15:46 Комментировать (1)

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис выделил лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге. Он дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» .

- В десятку лучших игроков сезона вошёл Владимир Писарский. Он справедливо попал в этот рейтинг?

- А почему бы и нет? В «Оренбурге» он был ключевым игроком, много забивал. Да, в Самаре у него пока не получается, возможно, ему нужно время. Там всё новое, всё другое. В «Оренбурге» он смотрелся здорово, спортивные спады бывают.

- Дзюба тоже попал в список номинантов.

- Послушайте, он не играл полгода, а тут стал одним из лучших бомбардиров, выглядит очень прилично. Почему бы и нет? Это говорит о том, что у нас уровень постоянно понижается. Думаю, он заслуженно находится в этом списке.

- В целом за первую строчку борются Малком и Промес. Можете отдать предпочтение кому-то из них?

- Наверное, я назову Малкома. Промес тоже провёл хороший сезон, но у него есть момент нестабильности, иногда он был вообще незаметен. Тем более, Малком принёс клубу чемпионство.

- Топ-3 лучших игроков сезона по версии Андрея Канчельскиса?

- Малком, Промес и Акинфеев.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Зенит Крылья Советов Артём Дзюба Андрей Канчельскис Оренбург Малком Филипе Владимир Писарский Квинси Промес
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