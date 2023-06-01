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Биджиев: «Смолов всегда держит себя в тонусе и продолжит помогать «Динамо» эксклюзив

01 Июня 2023 • 15:09 Комментировать

Экс-вратарь московского «Локомотива», нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта между московским «Динамо» и 33-летним нападающим Фёдором Смоловым по схеме «1+1».

- Я думаю, это логичное решение руководства клуба. Смолов, может, не столь много голов забил в этом сезоне, но в целом он очень полезный игрок для «Динамо». Он опытный футболист и ещё воспитанник динамовской школы, что тоже немаловажно. Сейчас, когда возможности клуба по привлечению футболистов со стороны несколько ограничены, это здравое решение. В принципе, Фёдор находится в нормальной физической форме, он всегда держит себя в тонусе. Думаю, он и дальше продолжит помогать «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ
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