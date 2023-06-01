Ветерана «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации

Юрий Гаврилов, который в 1977-1985 годах выступал за «Спартак», несколько дней назад попал в реанимацию из-за инсульта. Известный в прошлом футболист идёт на поправку. Об том рассказал другой экс-игрок «красно-белых» Валерий Кечинов.

«Динамика лечения Юрия Васильевича положительная, его уже перевели [из реанимации] в общую палату», - сказал Кечинов, чьи слова приводит «РИА Новости».

«Спартак» перед заключительным туром чемпионата России располагается на третьей позиции в турнирной таблице. В субботу команда Гильермо Абаскаля сыграет в Самаре против местных «Крыльев Советов».