Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветерана «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации

01 Июня 2023 • 14:58 Комментировать

Юрий Гаврилов, который в 1977-1985 годах выступал за «Спартак», несколько дней назад попал в реанимацию из-за инсульта. Известный в прошлом футболист идёт на поправку. Об том рассказал другой экс-игрок «красно-белых» Валерий Кечинов.

«Динамика лечения Юрия Васильевича положительная, его уже перевели [из реанимации] в общую палату», - сказал Кечинов, чьи слова приводит «РИА Новости».

«Спартак» перед заключительным туром чемпионата России располагается на третьей позиции в турнирной таблице. В субботу команда Гильермо Абаскаля сыграет в Самаре против местных «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Гаврилов Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
16:09 · Россия. Премьер-лига
Бабаев не верит, что Россию вернут в еврокубки в ближайшие несколько лет
16:08 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Увидим ли мы ещё Слуцкого в РПЛ? Конечно, а где же ещё?»
15:50 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» сообщили, что в планы клуба не входит приглашение Месси
15:09 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Смолов всегда держит себя в тонусе и продолжит помогать «Динамо» эксклюзив
14:58 · Россия. Премьер-лига
Ветерана «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации
14:57 · Россия. Премьер-лига
В Сербии рассказали, почему Николич не возглавил «Динамо» эксклюзив
14:54 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» уверены в скором возвращении в РПЛ
14:49 · Россия. Премьер-лига
Изидор на русском оскорбил своего одноклубника
14:44 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Пригласить сейчас хорошего тренера-иностранца в РПЛ — невыполнимая миссия»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Кассьерра уже в отпуске
14:22 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Родственники Гаврилова нас не тревожат, значит, у него всё в порядке» эксклюзив
14:08 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Если Малком хочет играть за сборную Бразилии на крупных турнирах, ему нужно уходить из «Зенита»
13:56 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может отдать в аренду одного из своих вратарей
13:44 · Россия. Премьер-лига
Бушманов оценил выступление «Спартака» в этом сезоне
13:37 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал Акинфеева лучшим вратарём сезона
Все новости
Рекомендуем