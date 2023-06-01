Изидор на русском оскорбил своего одноклубника

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор сделал публикацию в одной из социальных сетей. Несколько фотографий француз сопроводил следующим текстом на английском языке: «Эй, чем могу помочь?»

В комментариях отметился одноклубник Изидора – защитник Наир Тикнизян. «Пожалуйста, отдай мне мои деньги, бро», - написал футболист на английском.

Изидор ответил на русском, причём с крепким словцом. «Ты ******* [придурок]», - написал нападающий «Локо».

Тикнизян ответил рядом смайликов, изображая заливной смех.

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.