Форвард «Зенита» Кассьерра уже в отпуске

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра не сыграет в матче последнего тура чемпионата России против «Факела». Никос Петропулос, агент футболиста, сообщил, что колумбиец уже находится в отпуске.

«С Матео всё в порядке. Он улетел в Колумбию. Клуб его отпустил, как и остальных легионеров. Кассьерра уже в отпуске», - сказал Петропулос, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Кассьерра провёл за «Зенит» 34 матча. В них 26-летний нападающий забил шесть мячей.

Матч между «Зенитом» и «Факелом» пройдёт в субботу, 3 июня. Питерцы, как известно, уже оформили себе пятый подряд титул чемпиона России.