Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал высказывания Андрея Канчельскиса и Александра Мостового про тренеров Российской премьер-лиги.

- На днях прочитал интервью Канчельскиса, где он записал Талалаева в никчёмные тренеры. Я не могу понять, почему Андрей, уважаемый мною человек, несёт такую чушь. Давайте вернёмся в то время, когда «Химки» выходили в Премьер-лигу в сезоне-2019/2020. Ту команду сделал Талалаев, а Юран пришёл вместо него и просто доработал сезон. Ну мы что здесь, дураки, не помним, не слышали и не видели, как всё происходило? Про Юрана ничего плохого не могу сказать, он потом хорошо работал. Но в том сезоне именно Талалаев подготовил «Химки» к выходу в Премьер-лигу.

Сказать, что Талалаев плохо работал в «Ахмате», тоже нельзя. Надо же говорить по справедливости. Была у него там нормальная команда, он привёл туда достаточно хороших игроков, того же Олейникова, и местные футболисты при нём начали играть. Если Семёнов недоволен тем, что при Талалаеве он сидел на лавке, это не дает ему морального права говорить такие вещи про своего предыдущего тренера. Из «Ахмата» ушёл Талалаев, и вместо него пришёл Ташуев. Что можно сказать? Он тоже хороший тренер, достаточно хорошо управляет командой, и она прилично играет. Но нельзя никогда сбрасывать со счетов того тренера, который вёл команду до своей отставки по ходу сезона.

«Химки» весной после возвращения туда Талалаева показывали интересный футбол. Я думаю, они вернутся в Премьер-лигу в следующем сезоне. У нас почему-то любят принижать работу предыдущего тренера какой-либо команды и восхвалять нынешнего. Почему я с большим уважением отношусь к Григорию Иванову? У него в «Урале» был не один тренер. Так вот, он никогда не хвалит того тренера, кто у него сейчас работает. И никогда не обливает грязью того, кто работал у него раньше. Иванов всегда обходится с тренерами на очень хорошем уровне.

Почему уважаемые бывшие футболисты Канчельскис и Мостовой считают, что все тренеры вообще слабые? Они так не только про Талалаева говорят: у них и тот чего-то недостоин, и другой недостоин, и третий недостоин. А я хотел бы им сказать: ребята, пусть вам сначала доверят команду хотя бы Первой лиги, и покажите, как вы будете здорово с ней работать. Чего они добились как тренеры? Мостовой хоть честно признался, что во Вторую и Первую лигу не пойдёт – только в Премьер-лигу. Знаете, почему он так сказал? Потому что он прекрасно знает: никто не доверит ему команду Премьер-лиги, разве что только сумасшедший какой-то.