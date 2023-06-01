Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о состоянии здоровья Юрия Гаврилова. Мирзоян дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Несколько дней назад стало известно о том, что Гаврилов оказался в реанимации из-за перенесённого инсульта.

«Я не врач, я не могу сказать о его состоянии здоровья. Справки даются только родственникам. Они нас не тревожат, значит, всё идёт нормально. Если понадобится помощь или появится новая информация, они вам позвонят», - сказал Мирзоян.

Юрий Гаврилов играл за «Спартак» в 1977-1985 годах.