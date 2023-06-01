Марчелло Липпи мог возглавить «Спартак» в 2011 году

Агент итальянского специалиста Марчелло Липпи, Айтекин Эрайбакан, рассказал, что его клиент мог возглавить московский «Спартак» в 2011 году.

Эксперт отметил, что не знает, почему это не произошло, ведь на тот момент он не был его представителем.

«Но могу сказать точно, сейчас он уже закончил тренерскую карьеру и его приезд в Россию невозможен на данный момент», - приводит слова Липпи Sport24.

75-летний специалист на данный момент находится без работы. В ноябре 2019 года он прекратил сотрудничество со сборной Китая.

Также он возглавлял туринский «Интер», «Милан», «Наполи» и сборную Италии, с которой выиграл чемпионат мира в 2006 году.