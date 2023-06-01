Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» выделил лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге.

- В десятку лучших игроков сезона вошёл Владимир Писарский. Он справедливо попал в этот рейтинг?

- Если смотреть на завершающийся чемпионат, нам хватит пяти фамилий. Предпочтение отдам Малкому, этот сезон был для него лучшим в составе «Зенита». В чемпионате он много забивал и отдавал, и принёс клубу чемпионство. Он по праву лучший в этом сезоне.

- В шутку спрошу. Это позитивное влияние российского гражданства?

- Это отдельный вопрос. Наверное, он связан с финансами. Команда стала более сбалансированной, она не зависит от одного или двух игроков. В клубе теперь много бразильцев, им комфортно жить в Санкт-Петербурге. Малком в такой среде адаптировался и стал показывать хорошие результаты.

- Вы сказали, что список из десяти игроков можно сократить вдвое.

- Если брать ярких игроков, я назову группу игроков «Зенита». Обычно лучшие игроки - это футболисты атаки, несмотря на это мне нравятся Сантос и Барриос. На них очень хорошо много проверить свой уровень.

В других командах тоже есть достойные ребята. Тот же Обляков в ЦСКА и Акинфеев - лучший вратарь чемпионата. В «Спартаке» это Промес, в «Динамо» - Тюкавин. Он получил мало игровой практики, но всегда добавлял креатива впереди. Тот же Дзюба, хоть и играл только во второй части, внёс достойный вклад в успех «Локомотива». Сейчас сезон разделяется на два отрезка, так что футболистам тяжело выглядеть на хорошем уровне постоянно. Малкому это удалось, так что он лучший.